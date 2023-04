Concessione in scadenza "Cento posti auto a rischio"

La concessione del parcheggio a pagamento custodito del capannone Varoli scadrà l’8 maggio, a rischio almeno 100 posti auto per la stagione estiva. La ditta Asiamel di Miria Ansideri, che per tutto l’anno garantisce il servizio nell’area di fronte ai traghetti per l’Isola del Giglio, rischia di dover chiudere se non ci sarà un’altra proroga.

"Abbiamo riavuto la concessione fino all’8 maggio – sottolinea Miria Ansideri – dato che il 16 marzo era scaduto il contratto. Riproverò a chiederne un’altra a inizio maggio, perché siamo in difficoltà. Dal 9 dovremo chiudere e, se dovesse accadere, bisognerà poi aspettare un nuovo bando che durerà 30 giorni. Quindi il rischio è che chi vincerà poi lavorerà forse solo da giugno. Spero che qualcosa succeda, perché non so se poi ci sarà qualche coraggioso che prenderà la concessione per poco tempo in piena estate. Oltre a perdere 100 posti auto essenziali per il paese perderanno il posto anche 10 dipendenti. La speranza è che il Comune rinnovi la concessione fino a ottobre. Da lì poi, giustamente, andare a bando come è sempre accaduto. Adesso non ci sono i tempi per la gara, sarebbe un problema per il paese. Non è solo un servizio per chi va al Giglio: il parcheggio serve a tutti, specialmente la sera. Stiamo aperti fino all’1 di notte per chi va a cena fuori. Chiuderlo sarebbe un danno per il turismo estivo, dato che serve anche ai pontili fino alla Pilarella. E facciamo lavorare anche molte attività vicine come bar, ristoranti e alberghi. Inoltre noi abbiamo tenuto aperto anche in inverno pur senza guadagno, per dare un servizio".

L’area del Capannone Varoli è stata acquisita dal Comune, assieme all’edificio che si trova a Santa Liberata. Apparteneva in precedenza ad Argentario Approdi e Servizi, società partecipata che è stata liquidata. Gli ormeggi della Pilarella sono invece in concessione alla Porto Turistico Domiziano, anche questi in attesa di andare prossimamente a gara in base alla Bolkestein.

"La prossima amministrazione dovrà decidere cosa fare al capannone Varoli – dice il sindaco Francesco Borghini –. Il Comune non può fare affidamenti diretti, ma abbiamo concesso una proroga per i periodi più impegnativi come quello di Pasqua. L’amministrazione, per individuare il nuovo gestore, dovrà fare una gara. Il programma più in grande sarebbe poi quello di farci un multipiano".

Andrea Capitani