Concerto dei pianisti di Hector Moreno a Follonica: domani alla Leopolda

Domani alle 21.15, il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica ospiterà il concerto dei pianisti e delle pianiste che dal 29 agosto hanno partecipato al 7° "Corso di Perfezionamento per Giovani Pianisti" tenuto dal maestro Hector Moreno, pianista di fama internazionale e già docente dell’istituto superiore di formazione musicale ‘Rinaldo Franci’. Dodici ragazzi provenienti da tutta la Toscana, hanno studiato e perfezionato il loro repertorio. Si tratta di Carlotta Anna Denevi, Francesco Pilici, Benedetta De Pietro, Matilde Volpe, Matteo Santoro, Alessio Virgili, Emanuele Ferrone, Vladislav Tupaylo, Frida Favilli, Jacopo D’Ambra, Vasilij Lanfredi e Nicole Creati. Hector Moreno, pianista argentino, è figura di rilievo nell’ambiente musicale internazionale, si è esibito come solista nei più prestigiosi teatri e sale da concerto di Europa, America Latina e Stati Uniti. Da alcuni anni tiene masterclasses per i corsi di pianoforte della Scuola Comunale di Musica di Follonica.