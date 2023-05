Concerto dedicato a Giulietta e l’amor puro

"Giulietta e l’amor puro" con la soprano Beatrice Caterino e il pianoforte di Ettore Candela. È il concerto speciale in programma nell’auditorium dell’Istituto comunale "Palmiero Giannetti" oggi alle 17. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti e tutti i partecipanti avranno la possibilità di sottoscrivere la Grosseto Card – la tessera socio annuale di Fondazione Grosseto Cultura – a metà prezzo, 15 euro. Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Zandonai, Bellini, Mascagni, Vaccaj, Schumann e Bernstein. La soprano Beatrice Caterino (nella foto) ha iniziato lo studio del canto moderno a 7 anni; nel 2015 ha intrapreso gli studi di canto lirico al conservatorio, nel 2022 si è laureata a pieni voti al conservatorio Cherubini di Firenze e ha frequentato numerose Masterclass con grandi nomi del panorama operistico. Ha debuttato giovanissima nel musical "Jesus Christ Superstar", messo in scena in vari teatri toscani, e ha cantato in celebri musical e concerti. Attraverso la musica è impegnata a dare voce alle battaglie che riguardano lo spettro autistico e la neurodiversità, anche prendendo parte come voce solista al musical "Tommy" degli Who e allo spettacolo teatrale inedito "Francisco", basato sul libro del medico e giornalista Gabriella La Rovere.