Concerto "Amicizia & Musica" Sabato spettacolo all’auditorium

Si terrà sabato, dalle 17.15, all’auditorium della scuola Comunale di Musica di Follonica in via Argentarola, il concerto di musica classica "Amicizia & Musica". Il progetto nasce dall’intesa tra la scuola comunale di musica di Follonica e la scuola di musica "Chelli" di Grosseto che da sempre porta avanti la musica per le nuove generazioni. La collaborazione tra le due importanti realtà nasce otto anni fa e, dopo lo stop forzato a causa del Covid-19, è ripresa lo scorso dicembre con l’esibizione degli alunni delle scuole presso il Centro Commerciale Maremá durante il periodo natalizio. La direttrice dell’istituto grossetano, Maria Grazia Bianchi insieme all’insegnante Sabrina Gabellieri di Follonica collaborano ormai da anni per offrire sempre occasioni di confronto e di scambio agli allievi musicisti con passione.