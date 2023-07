Concerto all'alba di Adorno a Patanella (Oasi Wwf) a Orbetello

Tutto pronto per l’attesissimo concerto che, all’alba di domani porterà il pianoforte nel Bosco di Patanella (Oasi Wwf) per dare vita a uno spettacolo intimo e pieno di magia che vedrà esibirsi al pianoforte il direttore artistico del festival, Giuliano Adorno impegnato in un programma con che prevede musiche di Satie, Debussy, Chopin. Giuliano Adorno, diplomatosi in Pianoforte sotto la guida del maestro Antonio Di Cristofano si è perfezionato a Parigi all’Ecole Normale "Cortot" e successivamente a Madrid con il maestro Leonel Morales. Ha ottenuto premi e riconoscimenti in oltre trenta concorsi pianistici nazionali e internazionali e ha tenuto concerti per istituzioni italiane e anche straniere.