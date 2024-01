Concerto "a’ la carte" con Di Cristofano e Cicaloni agli Industri

Concerto "a’ la carte" è l’appuntamento che il pianista Antonio Di Cristofano e l’attore Fabio Cicaloni propongono in uno spettacolo tutto da godere sia per coloro che amano la musica classica, sia per chi vuole avvicinarsi all’ascolto di compositori eccelsi in punta di piedi per il timore di annoiarsi o di non comprenderli. L’appuntamento è per oggi alle 18 al Teatro degli Industri. Il biglietto (10 euro) può essere acquistato in prevendita all’edicola La Pace (accanto al Sacro Cuore), oppure direttamente al botteghino del teatro dalle 17.