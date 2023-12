"Concerti di Dicembre". Oggi si inizia con il Duo Arena-Munafò

Oggi alle 18 la Scuola di musica Chelli, in via Ferrucci 11 a Grosseto il Festival musicale Eufonica (direzione artistica del maestro Davide De Luca), dà il via al primo dei tre eventi dei "Concerti di Dicembre", che ci accompagneranno nel periodo prenatalizio, facendoci pregustare tanta buona musica. Protagonista della serata del concerto d’apertura, sarà l’affermato Duo Arena-Munafó (violino e pianoforte) che proporrà un viaggio tra l’800 e il ’900 con musiche di Beethoven, Prokofiev e Szimanowski.