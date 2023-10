Concerti del Rotary. Mansutti e Repini in omaggio a Luzzetti Il duo Mansutti-Repini proporrà musiche di Bach, Busoni, Hindemith e Rota in un concerto d'autunno organizzato dal Rotary in memoria di Mario Luzzetti. Oggi alle 19 nella chiesa della Misericordia di Grosseto. Un'occasione per ascoltare due artisti di fama internazionale.