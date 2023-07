"Concedere il terreno per stoccare i gessi"

"Bisogna lavorare affinchè venga data la cessione temporanea alla Venator dei 20 ettari di terreno di proprietà comunale". Lo dicono Salvatore Aurigemma, coordinatore comunale di FdI Scarlino e Paolo Raspanti, consigliere comunale Fratelli d’Italia. "Tutto questo servirà a mettere in atto – aggiungono – anche attraverso l’intervento dei propri parlamentari per quanto di competenza, tutte quelle azioni volte ad assicurare continuità produttiva e nel contempo a dare serenità alle centinaia di lavoratori tra diretti e indotto che vedono ancora molte ombre sul proprio futuro lavorativo: non esclusi i lavoratori delle aziende fornitrici di Venator, come Nuova Solmine, più una serie di servizi, comprese le cave della zona di Carrara per la lavorazione della marmettola. Chiediamo alla Regione – chiudono – che vengano accelerati i tempi per le autorizzazioni alle discariche. E la Venator che fornisca tutte quelle garanzie nel dare, dopo il fermo produzione, la continuità produttiva alla fabbrica".