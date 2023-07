Con un tubo di ferro spacca le vetrine

Momenti di grande agitazione intorno alle 10.30 di ieri in Corso Italia, ad Orbetello.

Un uomo di 55 anni, residente nella cittadina lagunare, per motivi poco chiari ha dato in escandescenze creando non poco allarme fra commerciani e cittadini. L’uomo, infatti, impugnava un tondino di ferro e si è messo ad urlare e a gesticolare in mezzo alla gente, fino a colpire con il pezzo di ferro le vetrine di alcuni negozi per poi rivolgersi con fare minaccioso anche verso alcuni passanti.

E’ stato necessario richiedere l’intervento delle Forze dell’ordine e sono arrivate due pattuglie dei carabinieri e grazie al tempestivo lavoro dei militari tutto si è concluso senza ulteriori danni e senza che nessuno dei passanti fosse colpito. L’uomo, in grande stato di alterazione, è stato bloccato e traferito prima in caserma e successivamente al Pronto soccorso dell’ospedale lagunare con un’ambulanza da dove, poi, è stato disposto il suo trasferimento in quello di Grosseto.