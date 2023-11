Con un drone fa filmati e foto sopra la Diaccia Botrona: multato

I carabinieri del Nucleo Forestale di Grosseto alcuni giorni fa hanno sanzionato un uomo, appassionato di riprese a tema naturalistico, dopo averlo sorpreso mentre con un drone sorvolava, senza avere l’autorizzazione, la riserva della "Diaccia Botrona" a Castiglione della Pescaia. Si tratta di una riserva naturale provinciale, e in quanto tale lo spazio aereo è interdetto ad attività di volo di questo genere, per non recare danno all’ecosistema e agli animali che la popolano. Gli accertamenti, iniziati dopo una segnalazione, hanno avuto a oggetto un video, diffuso tramite piattaforme social, in cui era stata ripresa dall’alto la riserva. Particolare suggestivo del video, una sequenza in cui i fenicotteri che vivono la zona umida si levavano in volo, proprio "sollecitati" dalla presenza del drone. L’uomo è stato sanzionato in via amministrativa. L’importo, da determinare, va dai 600 ai 6milaeuro. Il drone utilizzato era inoltre privo dell’assicurazione: altra multa di 2.064 euro.