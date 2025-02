Con Screen Scoring sul grande schermo film e colonne sonore

GROSSETO

Cinema, musica, ricerca sonora e nuove tecnologie. Al multisala Aurelia Antica di Grosseto si svolgerà oggi l’evento conclusivo del corso intensivo di Screen Scoring, progetto innovativo su musica e immagine frutto della collaborazione fra LuceLabCinecittà e Accademia Musicale Chigiana di Siena. Alle 11, gli allievi dell’istituto musicale senese presenteranno i loro lavori al pubblico, aprendo una finestra sul futuro delle composizioni per il grande schermo. Saranno infatti proiettate le sequenze di film che hanno fatto la storia del cinema, con le colonne sonore riscritte ed elaborate per il Dolby ATMOS, l’impianto sonoro immersivo di cui il cinema grossetano è l’unico a essere dotato in tutta la regione.

Una straordinaria combinazione di talenti emergenti, tecnologie all’avanguardia e l’expertise di due istituzioni storiche quali Cinecittà e l’Accademia Chigiana, per un appuntamento imperdibile che in tutta la Toscana soltanto Grosseto poteva ospitare.