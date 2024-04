Con Santini alla scoperta del Nepal

Alla libreria "Quanta Basta" si parla del Nepal e precisamente del Dolpo, una delle regioni più remote del mondo.

Oggi, a partire dalle 18, l’incontro è con Federico Santini, documentarista e guida ambientale escursionistica. Con lui i partecipanti all’incontro andranno alla scoperta di uno dei territori meno conosciuti, dove ancora si può osservare la cultura tibetana nella sua originalità.

Il Dolpo è una regione del Nepal occidentale dove non giungono ancora strade. La difficoltà di accesso ha protetto in passato queste valli dai peggiori traumi della storia ed oggi dai rischi delle invasioni del turismo consumista.

Più che un viaggio, un pellegrinaggio, come lo definisce Peter Mathiessen nel suo romanzo "Il leopardo delle nevi".

Un libro mitico, rimasto nell’immaginario del viaggiatore himalayano, tanto da spingere Paolo Cognetti a ripercorrere le sue tracce per scriverne a sua volta in "Senza mai arrivare in cima".

Durante la presentazione saranno proiettati alcuni spezzoni del viaggio effettuato lo scorso autunno sulle tracce del Leopardo delle nevi.