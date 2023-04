Con il "Lions Day" screening gratuiti Ecco come prenotarsi

Si svolgerà domani a Follonica il "Lions Day" con la giornata dedicata allo screening gratuito del diabete e alla conoscenza dell’Alzheimer e per prenotare una visita sarà sufficiente telefonare al numero 388-3727956 (dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 18). Il camper sanitario del Lions sarà in piazza Sivieri dalle 9 alle 17 per effettuare lo screening gratuito del diabete, mentre dalle 17 nella Sala Tirreno (in via Bicocchi) si terrà il convegno dal titolo "Alzheimer, la malattia e gli aspetti sociosanitari".