Con il "Gabriele Coen Jazz Quintet" si chiude il lungo weekend agostano

Chiuderà oggi alle 19

il lungo weekend agostano dell’Amiata Piano Festival.

E lo farà con il tributo a Leonard Bernstein

e alle pagine più famose dell’american songbook

con il Gabriele Coen Jazz Quintet, fra i protagonisti più stimati della scena jazz europea (da "West Side Story": "Prologue", "Something’s Coming", "Maria", "One Hand, One Heart", "Tonight", "I Feel Pretty", "Somewhere"; da "Four Sabras": n. 1 "Ilana, the Dreamer", "Yigdal", "Chichester Psalms").

Il prossimo appuntamento

della kermesse sarà a dicembre, per il Concerto

di Natale "Il cuore degli eroi", in programma

sabato 9, con l’Orchestra Filarmonica

del Teatro Comunale

di Bologna.