‘Con gli occhi di Fido’, il libro di Cetoloni

Si intitola "Con gli occhi di Fido" ed è il libro scritto da monsignor Rodolfo Cetoloni, vescovo emerito di Grosseto. Il libro sarà presentato domani alle 17 nella sala San Paolo del Seminario vescovile. Una strenna natalizia dedicata agli affreschi dell’abside del santuario mariano diocesano di Campagnatico, presentati sotto forma di racconto di fantasia. L’espediente lo ha offerto a monsignor Cetoloni un cane, raffigurato dagli artisti senesi Meo di Pero e Cristoforo di Bindoccio nel presepe. Quel cane, che Cetoloni ha ribattezzato Fido, conduce il lettore dentro il mistero dell’incarnazione.È’ infatti come un osservatore muto, che assiste alla venuta di Gesù tra gli uomini e contempla il mistero di Dio con gli occhi di chi si accontenta di poco per ricevere il tutto. Cetoloni rilegge questi affreschi e le bellezze artistiche custodite nel santuario di Campagnatico. Il libro è arricchito da belle fotografie realizzate da Videografica 01 di Michele e Bruno Ruffaldi Santori. Alla presentazione, insieme all’autore, interverranno l’editore Mario Papalini e il giornalista Giacomo D’Onofrio, curatore del progetto. Coordina la giornalista Francesca Gori. La pubblicazione ha anche uno scopo di carità: quanto raccolto dalla vendita, infatti, sarà destinato a sostenere gli aiuti per i cristiani di Terra Santa, che vivono un momento particolarmente drammatico.