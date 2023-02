Con "Girogustando" si va a lezione di pici e tortelli

La pasta fresca è forse il più grande cavallo di battaglia della tradizione enogastronomica toscana. Un bel piatto di pici o di tortelli maremmani, ha sempre messo d’accordo tutti. Ma a quando risale la nascita di questa prelibatezza? Oggi, dalle 10, alla sala Eden verrà presentato lo studio sull’origine della pasta fatta a mano in Toscana dal medioevo ai giorni nostri. Sarà quindi un vero e proprio viaggio alla scoperta di uno dei capisaldi toscani. Verranno trattati diversi punti fondamentali tra cui: i fondi documentari per la storia dell’alimentazione negli archivi di Stato di Siena e Grosseto, la pasta fresca nella cultura alimentare toscana: storia di un’arte antica, il marchio collettivo geografico "Pici di Celle" e le tre condizioni per lo sviluppo del turismo enogastronomico. Infine, verrà fatta anche una lezione di cucina sul tortello maremmano, con degustazione finale. All’appuntamento saranno presenti Giovanni Caso, presidente Confesercenti Grosseto e Riccardo Breda, presidente Camera di Commercio Maremma e Tirreno. Il giornalista Massimo Sollazzini coordinerà l’incontro. L’ingresso è libero previa prenotazione su www.girogustando.tv.