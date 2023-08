Comunità energetica Proseguono le adesioni

Continuano a crescere le adesioni alla comunità energetica di Massa Marittima. Ad oggi sono già 30 i cittadini che in varie forme hanno manifestato il loro interesse per dar vita alla comunità energetica. "Ricordiamo che l’adesione alla comunità energetica è aperta a tutti, anche a chi non possiede un impianto di energia da fonte rinnovabile – spiega Ivan Terrosi, assessore all’ambiente e alla Transizione ecologica del Comune di Massa Marittima – in quanto c’è la possibilità di entrare adesso nella Cer come semplici consumatori e rimanere tali, oppure, in seguito diventare anche produttori, qualora gli stessi abbiano intenzione e la possibilità in futuro di realizzare un impianto fotovoltaico. Possono aderire come produttori o come prosumer (produttore e consumatore), tutti coloro che possiedono un impianto ad energia rinnovabile, sia cittadini privati, sia negozi, bar, aziende e attività di ricezione. Un altro aspetto importante è che l’adesione alla Cer non comporta modifiche del proprio contratto".