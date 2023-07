Comunità energetica Già quindici cittadini hanno aderito Il Comune proroga

La comunità energetica di Massa Marittima prende forma: sono già 15 i cittadini che hanno risposto alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune. Considerato il successo che sta riscuotendo l’iniziativa e il fatto che nuove persone si stanno interessando del progetto con gli uffici, l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare fino al 20 luglio l’avviso pubblico, che inizialmente aveva come scadenza il 30 giugno, in modo da dare al maggior numero possibile di utenti l’opportunità di partecipare. "Ricordiamo che l’adesione alla comunità energetica è aperta a tutti, anche a chi non possiede un impianto di energia da fonte rinnovabile – sottolinea Ivan Terrosi, assessore all’ambiente e alla Transizione ecologica del Comune di Massa Marittima – in quanto c’è la possibilità di entrare adesso nella Cer come semplici consumatori e rimanere tali, oppure, in seguito diventare anche produttori, qualora gli stessi abbiano intenzione in futuro di realizzare un impianto fotovoltaico. Possono aderire come produttori o come prosumer (produttore e consumatore), tutti coloro che possiedono un impianto ad energia rinnovabile, sia cittadini privati, sia negozi, bar, aziende e attività di ricezione. Un altro aspetto importante è che l’adesione alla Cer non comporta modifiche del proprio contratto in essere sulla fornitura di energia e non ci saranno costi aggiuntivi". "Siamo soddisfatti del numero di adesioni che sono arrivate sino ad oggi al Comune sulla manifestazione di interesse. – prosegue l’assessore Terrosi –. Invito tutti i cittadini ad approfittare del nuovo periodo di proroga, fino al 20 luglio, per informarsi e partecipare andando ad aumentare ulteriormente il numero di soggetti coinvolti. Più saremo e maggiori saranno i vantaggi e i benefici per la comunità energetica. Il Comune crede in questo progetto e lo sostiene non solo come promotore e facilitatore, ma soprattutto partecipando attivamente alla comunità energetica come produttore di energia". "Una volta chiusa la manifestazione di interesse – conclude Ivan Terrosi – saranno definiti nel dettaglio i criteri, tenendo conto della nuova normativa, che è in continua evoluzione".