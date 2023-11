Comuni e grande distribuzione. Tanti gli eventi sul territorio

Enti pubblici, associazioni del territorio e privati: tutti uniti per dire no alla violenza sulle donne. In previsione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sabato 25, sono molte le iniziative in programma prima, durante e dopo questa data simbolica. Da domani a domenica, nei supermercati Conad della provincia di Grosseto, torna la raccolta fondi per il Centro Antiviolenza "Olympia de Gouges". Si tratta dell’iniziativa "Aggiungi un euro alla tua spesa" promossa dalla rete dei supermercati Conad Nord Ovest a sostegno di D.i.Re (Donne in rete contro la violenza) e dei Centri Antiviolenza operanti nei territori. C’è poi un’iniziativa promossa da Coop: "Il silenzio parla". Si tratta di un invito a rifiutare la violenza e per l’occasione ha studiato una confezione speciale per i biscotti "Frollini" a marchio Coop. Anche nei punti vendita Coop Amiatina è possibile contribuire acquistando la confezione di biscotti in edizione speciale e la borsa dedicata. Nel comune di Civitella Paganico è stato proposto un calendario con eventi in tutte le frazioni dal titolo "Non sei sola". Oggi alle 21 a Paganico nella sede della Misericordia l’appuntamento è con "Le figure femminili della Divina Commedia". Il Comune di Castiglione della Pescaia lancia una serie di iniziative e la prima è in programma domani, alle 17 alla Biblioteca "Italo Calvino" con Fiabe Italiane. Gli attori di AnimaScenica hanno scelto di raccontare fiabe che affrontano il tema degli stereotipi di genere. Al Casello Idraulico di Follonica, oggi alle 17.30, sarà inaugurata la mostra fotografica di di Carlo Tardani "Semplicemente donna" . Sempe a Follonica oggi alle 19 anche la rassegna "Giovedì d’Autore", al Cinema Astra, vuole celebrare la Giornata contro la violenza sulle donne presentando il film "Il popolo delle donne". A Massa Marittima domani si svolgeranno due iniziative orientate sul tema dell’educazione affettiva: al mattino, all’istituto Superiore Bernardino Lotti si terrà un seminario formativo rivolto agli studenti, sulla sicurezza femminile, dal titolo "Impara, previeni, difenditi". Dalle 16, alla Biblioteca comunale Gaetano Badii è previsto l’incontro "Guardare oltre si può". Il Comune di Pitigliano e il Centro Culturale "Fortezza Orsini" insieme ad Asl, Commissione provinciale pari opportunità, Biblioteca comunale, Anpi Pitigliano e Sorano, presentano a Pitigliano un weekend di iniziative. Si parte domani, alle 17, con un appuntamento in biblioteca tra i temi, "Il Codice Rosa e il Pronto Soccorso".

Nicola Ciuffoletti