"Comune assente sull’urbanistica"

"Da questa amministrazione solo pubblicità a ciò che voleva fare passare come messaggio rassicurante e positivo". Inizia così l’opposizione composta da "Per Scarlino", "Pensiamo Scarlino" e "Scarlino Insieme". "Non basta enunciare i condivisibili interventi a sostegno degli alunni e delle loro famiglie o alle persone che hanno difficoltà abitativa occorre fare di più, creare opportunità per il territorio – dicono –. Un esempio eclatante è il diniego votato da questa maggioranza, ad un’importante progetto di nuova urbanizzazione a Portiglioni, dietro il quale si nasconde il totale fallimento del progetto di riscrittura del Piano Operativo, fatto decadere e del quale ad oggi non riusciamo a capire a che punto sia l’iter lavorativo. L’unica cosa certa è che sono stati stanziati parecchio più di centomila euro per coprire le nuove spese di progettazione ed altro e che non è stato fatto niente al riguardo delle presunte penali a carico del vecchio progettista tanto minacciate e sbandierate da questa giunta ma mai applicate, quindi con inutile spreco di tempo e di denaro". Secondo la minoranza la giunta si è limitata solo a "portare a completamento progetti e lavori iniziati da chi li ha preceduti, vedi il nuovo edificio scolastico, e i progetti sulle ciclovie. E sulla viabilità sono stati fatti errori macroscopici".