Comprensivo Manciano-Capalbio: "Presenza sul territorio e vicinanza alle famiglie degli alunni"

Fino al 10 febbraio sarà possibile iscriversi per l’anno 2024/2025, all’Istituto Comprensivo di Manciano-Capalbio. Anche quest’anno le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di 1° e 2° grado, mentre le iscrizioni relative alla scuola dell’infanzia continueranno ad essere presentate in modalità cartacea. Le iscrizioni online, da quest’anno si svolgeranno interamente sulla nuova piattaforma ministeriale Unica (unica.istruzione.gov.it), predisposta per offrire alle famiglie un unico punto di accesso ai servizi digitali legati al mondo della scuola. All’interno della piattaforma è disponibile la pagina unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni con tutte le informazioni per iscriversi in tre semplici passi. A disposizione delle famiglie ci sono anche, oltre ai fiduciari di plesso ed al personale di segreteria, apposite guide ai percorsi di istruzione, tutorial, statistiche utili ed il servizio "Scuola in Chiaro" https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/GRIC82100A/ic-pietro-aldi-manciano/. "Abbiamo deciso di conferire all’Istituzione scolastica fin da subito una caratterizzazione di affidabilità, di presenza nel territorio e di effettiva vicinanza all’utenza – afferma la dirigente scolastica Francesca Iovenitti – per mezzo dell’incontro e del confronto con le varie istanze territoriali e con le famiglie. E i nostri Open day sono stati molto partecipati. Qualunque azione educativa si misura nella conoscenza e nel dialogo con il contesto di appartenenza". L’istituto comprensivo di Manciano-Capalbio è di fatto un istituto che si snoda su due comuni e numerose frazioni, quindi su un territorio molto vasto, con 14 plessi (5 infanzie, 5 primarie e 4 scuole secondarie di primo grado), ed ha un’utenza molto variegata.

"La vera sfida oggi – sottolinea la dirigente Francesca Iovenitti – è quella di conferire alle istituzioni una dimensione di appartenenza e di continuità territoriale, puntando sulla qualità dell’offerta formativa". Ed è proprio sul binomio vicinanza-qualità che si fonda il mandato della nuova dirigente Iovenitti. "L’assoluta condivisione di intenti con le Amministrazioni comunali di Manciano e Capalbio, ed il dialogo continuo con le associazioni del territorio, costituisce il vero valore aggiunto per implementare percorsi educativi di qualità e di effettiva crescita per il territorio – aggiunge la dirigente Iovenitti – nonché i dispositivi normativi recenti (Pnrr, le azioni specifiche per le scuole, e gli investimenti sulle infrastrutture e sulle competenze, le linee guida per l’orientamento) permettono di attivare un investimento serio e duraturo sulla formazione, sia dei docenti che degli alunni".