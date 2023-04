Comprano cocaina, presi Tre giovani nei guai

Ancora controlli straordinari nel fine settimana da parte del "Nucleo Operativo Sicurezza" della Polizia Municipale di Grosseto al fine di prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti in aree sensibili della città. Il nucleo è stato messo in piedi qualche mese fa per contrastare l’aumento dello spaccio notturno in varie zone della città. Molte le segnalazioni in tal senso da parte dei cittadini. Durante questi controlli sono stati effettuati quattro sequestri di sostanze stupefacenti di vario genere: sequestrate molte dosi di eroina, cocaina, e hashish, e altrettante persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Tutti i ragazzi fermati, grossetani, hanno meno di trent’anni. Gli agenti del "Nucleo Operativo Sicurezza" e del "Nucleo cinofili" proseguiranno i controlli anche nelle prossime settimane in particolar modo in aree dove notoriamente si effettua attività di spaccio notturno anche in vista delle vacanze pasquali. "Continua la lotta della nostra Amministrazione al traffico di sostanze stupefacenti in città - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e all’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale - Anche in questa circostanza, si conferma l’impegno e l’efficacia con cui i nostri agenti di Polizia municipale presidiano il territorio, a tutela della cittadinanza e di una convivenza civile".