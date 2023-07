Compleanno speciale L’Avis festeggia e aumenta le donazioni

Per i 63 anni della sezione "Gastone Pioli" l’Avis ha organizzato una grande festa. A partecipare sono stati molti donatori ma anche tante consorelle della Provincia e non solo (vi erano rappresentanze di Piombino, della Val di Cornia, della montagna Pistoiese e di Finale Emilia), Luciano Franchi in rappresentanza del direttivo regionale Avis, Carlo Sestini presidente di Avis provinciale Grosseto, numerose associazioni del paese, il responsabile del Centro trasfusionale dell’ospedale di Castel del Piano ed il sindaco Michele Bartalini. La cerimonia è stata preceduta da una sfilata per i viali del paese accompagnata dal Corpo Filarmonico Rossini con la sosta al Monumento ai Caduti per la deposizione da parte del presidente dell’avis locale Andrea Savelli e del sindaco di una corona di alloro. In sala consiliare si è svolta la cerimonia vera e propria aperta con il saluto del presidente e a seguire delle autorità.

"Rivolgo un pensiero a tutti i consiglieri che da quel 13 luglio 1960 hanno fatto sì che la nostra sezione crescesse sia come quantità che come qualità – ha ricordato il presidente Avis, Andrea Savelli –. Se siamo qui oggi a festeggiare lo dobbiamo a quanto sono riusciti a seminare in questi 63 anni lavorando con passione. A tutti loro va il mio, il nostro grazie. Così come al personale medico ed infermieristico del nostro Centro trasfusionale. Il grazie più grande va a tutti i donatori".

Il sindaco Michele Bartalini ha ribadito la vicinanza all’Avis e l’importanza che essa riveste, ribadendo la continua vigilanza affinché il Centro trasfusionale operi sempre al meglio.

Luciano Franchi ha sottolineato la produttività dei donatori di Castel del Piano che in un periodo a cui a livello regionale si nota una leggera flessione hanno di contro aumentato le proprie donazioni, Carlo Sestini ha evidenziato la presenza di tante associazioni del paese a dimostrazione di come l’Avis Castel del Piano sappia interagire sul territorio con tutte le realtà, la dottoressa Bartolai, ora a riposo, e il dottor Giancarlo Sensalari (attuale Responsabile del Centro trasfusionale di Castel del Piano) hanno sottolineato la generosità e la duttilità dei donatori.

Nicola Ciuffoletti