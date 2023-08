Compiti e servizi della Guardia di finanza Se ne parla su Tv9

1Domani Tv9, alle 21.15, andrà in onda la rubrica a settimanale di Giancarlo Capecchi. Protagonisti del talk show saranno i colonnelli delle Fiamme gialle Nicola Piccinni (comandante provinciale Grosseto) e Cesare Antuofermo (oggi comandante a Livorno dove è arrivato dalla nostra città. Si parlerà dei compiti dei finanzieri che svolgono in molteplici settori che non sono solo di lotta all’evasione, contrasto allo spaccio di stupefacenti, attenzione alla spesa pubblica ma anche di pegno per garantire ordine e sicurezza. E pure di vigilanza in mare.