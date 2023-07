Commissione per il paesaggio Il Comune seleziona gli esperti

L’amministrazione comunale intende procedere alla nomina della Commissione comunale per il paesaggio.

Con pubblico avviso il Comune ha quindi indetto una selezione per la valutazione comparativa dei curricula per la nomina dei tre componenti scelti "tra esperti – si spiega – con particolare pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio e ambientale".

La Commissione, che sarà nominata dalla giunta comunale, è composta da tre membri effettivi e tre supplenti appartenenti a una delle seguenti categorie: professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; professionisti che siano o siano stati scritti agli albi professionali con particolare pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie; dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.

Gli interessati dovranno far pervenire al comune, entro le 12 del 24 luglio, la domanda di partecipazione corredata da curriculum professionale.