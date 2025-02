Commercio e vita nel borgo, arriva il finanziamento del Comune di Capalbio per i prossimi tre anni per aiutare le attività all’interno del centro storico. È stato pubblicato il bando per l’erogazione di contributi a favore delle nuove attività commerciali e artigianali da avviare nel centro della Piccola Atene. "Commercio e vita nel borgo" è un bando pubblico per l’erogazione di contributi a favore delle attività commerciali e artigianali da avviare nel centro storico di Capalbio nei prossimi tre anni. Sempre più difficile vedere nuove attività all’interno dei borghi, così l’ente capalbiese si pone l’obiettivo di dare una scossa a un settore sempre più in difficoltà, quello delle botteghe e del commercio all’interno del paese.

"Questo nell’ottica della riqualificazione e della rivitalizzazione del centro storico – commenta il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini -, vogliamo incentivare la nascita di nuove attività al fine non solo di valorizzare l’attrattività dell’offerta commerciale, ma anche di animare il luogo più emblematico del nostro territorio". Il progetto prevede un contributo a fondo perduto che viene concesso come agevolazione per le spese di locazione e può arrivare a un massimo di 500 euro al mese per il 2025, mentre nei due anni successivi il sostegno economico potrà arrivare fino a 6mila euro l’anno. Le nuove attività dovranno garantire l’apertura per almeno dieci mesi all’anno. Per richiedere il contributo la domanda dovrà essere presentata entro il 1° marzo. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio.