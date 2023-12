Commedia: "I ragazzi irresistibili"

GROSSETO

Una commedia che parla di attori, delle loro piccole e deliziose manie e tragiche miseri. "I ragazzi irresistibili", sono Umberto Orsini e Franco Branciaroli, guidati da Massimo Popolizio nella commedia scritta da Neil Simon. Il quarto appuntamento della stagione teatrale organizzata dal Comune di Grosseto con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus è in programma domani alle 21 al Teatro degli Industri. I biglietti sono a disposizione sul sito www.comunegrosseto.ticka.it oppure al botteghino del Teatro degli Industri a partire da un’ora prima dello spettacolo. Umberto Orsini e Franco Branciaroli si ritrovano insieme per ridare vita a questo testo, che negli anni è diventato un classico e un omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole e deliziose manie e tragiche miserie.

Diretti da Massimo Popolizio vestono i panni dei due protagonisti della famosa commedia di Neil Simon, due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia per tutta la loro vita in un duo diventato famoso come "I ragazzi irresistibili" e, dopo essersi separati per insanabili incomprensioni, vengono invitati a riunirsi per una sola sera in occasione di una trasmissione televisiva per celebrare quello che è stato il loro glorioso varietà.

In scena i due vecchi attori cercano di ricucire quello strappo che li ha separati per tanti anni nel tentativo di ridare vita ad un numero comico che li ha resi famosi. Le incomprensioni antiche si ripresentano più radicate e questa difficile alchimia è il pretesto per un gioco di geniale comicità e di profonda melanconia. Certi scambi di battute e situazioni esilaranti sono fonte non solo di comicità, ma anche di uno sguardo di profonda tenerezza per quel mondo del teatro che, quando vede i suoi protagonisti avviati sul viale del declino, mostra tutta la sua umana fragilità. Un classico del teatro con due grandi attori, insomma un appuntamento da non perdere.