Comitato per la Vita. La Festa di Primavera per solidarietà e nel ricordo di Enrica

Fiori rosa, fiori di pesco, c’eri tu insieme al Comitato per la Vita,che sta tornando con la festa di primavera sabato 13 e domenica 14 nel centro storico di Grosseto. Insieme per un grande scopo. Ormai giunto alla ventesima edizione, l’evento solidale più colorato dell’anno farà fiorire al Misericordia un grande obiettivo. L’intero ricavato,sarà destinato all’acquisto di un ecografo di elevato livello qualitativo destinato alla Radiologia interventistica oncologica e muscolo-scheletrica del Misericordia di Grosseto per l’esecuzione di procedure complesse ecoguidate di alta specializzazione. Intitolato alla memoria della compianta presidente Enrica Tognazzi, scomparsa nel 2019 dopo una lunga malattia, piazza Dante diventerà un mosaico colorato da tante piante locali sotto gli occhi del Canapone.

La "Festa di Primavera" è stata presentata ieri all’Istituto alberghiero Grosseto dal presidente del Comitato per la Vita Oreste Menchetti, dagli assessori Luca Agresti e Sara Minozzi, dalla dirigente scolastica dell’Isis Leopoldo II di Lorena Cinzia Machetti, dal direttore del comitato scientifico del Comitato per la Vita Roberto Dottori e dal direttore presidio ospedaliero del Misericordia Michele Dentamaro. "Porteremo avanti la campagna di prevenzione di forme oncologiche di tipo gastroenterico, grazie alla presenza dei medici della gastrontologia del Misericordia, con il nostro camper – dice Oreste Menchetti –. Saremo pronti a donare l’ecografo entro la fine di maggio. La cifra è di oltre cento mila euro. Il comitato ha aiutato con ottocento milioni donati alla radioterapia grossetana, inaugurata nel ‘98. Siamo passati da non avere un reparto ad averlo potenziato". "Credo - dice Agresti – che la città sia contenta di essere vicina al comitato, c’è consapevolezza di dare il contributo per la sanità". "È – afferma Sara Minozzi – la festa più colorata dell’anno. È un esempio per la città". "Collaboreremo-spiega Machetti-alla vendita delle piante in piazze". "La sanità di Grosseto – – dice Dentamaro – è un’eccellenza. Non tutte le strutture nazionali hanno una radiologia interventistica. All’interno dell’ Asl Sud Est è l’unica, non c’è ne a Siena ed Arezzo". "Il comitato – ha concluso Roberto Dottori –non è solo donazione, ma formazione di medici, infermieri, tecnici e supporto morale per i malati. È più di uno strumento. Il ruolo di questo ecografo è fondamentale,interviene nella fase diagnostica".