"Comitato cittadino sui problemi"

"La grave morìa di pesci di questa estate e la seguente invasione di moscerini sono soltanto alcuni tra i sintomi più acuti del degrado ambientale, sociale e culturale presente a Orbetello". E’ quanto sostengono i responsabili del Collettivo Kairos che "per affrontare questo difficile momento di stagnazione politica" hanno deciso di "promuovere la creazione di un Comitato cittadino aperto a tutta la popolazione, con l’obiettivo di avviare un percorso di riflessione sociale e politica collettiva".

"Il distacco tra l’amministrazione locale e la cittadinanza – dicono ancora – è sempre più evidente e le problematiche da capire ed affrontare sono diverse. Il Comitato cittadino, però, non vuole solamente far convergere il disagio della cittadinanza, ma anche promuovere proposte costruttive e innovative per il futuro di Orbetello. È dunque necessario creare uno spazio in cui i cittadini possano liberamente esprimere preoccupazioni, volontà e critiche, e dove sia possibile organizzare eventi informativi e momenti di confronto. Gli obiettivi del Comitato cittadino sono raccogliere le molteplici richieste da parte della società civile e avviare un percorso di riflessione su temi culturali e sociali, con particolare attenzione alle questioni ambientali. Vogliamo contribuire, così, ad incrementare la partecipazione politica cittadina e costruire una coscienza critica individuale e collettiva, capace di incidere sulla qualità della vita nel nostro territorio. Invitiamo dunque la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti sul Comitato collegandosi al sito https://chat.whatsapp.com/FZpUFXTLrOYCICisqMnCjZ, dove verranno discusse e organizzate le iniziative".