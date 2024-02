Comitati contro Legambiente: "L’eolico deturpa il territorio. Sarebbe un danno irreparabile"

La posizione che Angelo Gentili di Legambiente ha espresso sul parco eolico che Sorgenia progettato Pitigliano ha scatenato le reazioni dei comitati ambientalisti della Tuscia e della Maremma. "Riteniamo le dichiarazioni di Legambiente arroganti, tendenziose, offensive. Il signor Gentili della segreteria nazionale di Legambiente persiste con una retorica logora e ideologizzata in merito alla diffusione selvaggia delle rinnovabili, senza curarsi delle enormi problematiche che questa causa ai territori. Legambiente - dicono - assume una evidente posizione ideologica rispetto alla cosiddetta transizione green, ma a sua volta cerca di attribuirla a coloro che si battono per una diffusione delle fonti di energia rinnovabile in maniera equilibrata e razionale, rispettosa dell’ambiente in tutte le sue componenti, della biodiversità e degli ecosistemi, del patrimonio culturale, paesaggistico, delle identità culturali, delle vocazioni economiche dei territori e non da ultimo delle autonomie locali". In sostanza Legambiente si è detta favorevole ha l’impianto di Rempillo. "Approvando l’installazione di grandi impianti in aree chiaramente non idonee – proseguono i comitati commentando la posizione di Gentili - non sembra rappresentare un’associazione ambientalista. Parla di No dei territori per ragioni ideologiche, per paura di modifiche a skyline o panorami. Come se difendere la bellezza millenaria dei propri territori e la loro vocazione economica fosse una colpa. Forse Legambiente non si è accorta che la skyline intorno a Pitigliano è minacciata da decine e decine di altre mega pale da 200 metri". "Anche noi comitati siamo per la conversione green,- ribadiscono - ma a differenza di Legambiente abbiamo la lungimiranza per comprendere che non si può cercare di risolvere un problema causandone un altro. Il signor Gentili e la sua Associazione nazionale collocherebbero le pale eoliche insieme a centinaia di ettari di pannelli fotovoltaici in territori come Tuscia e Maremma, deturpando il paesaggio. Senza contare le innumerevoli case private, aziende, agriturismi e la salute delle persone che vivono nei dintorni degli impianti". I comitati parlano di altri progetti sostenibili, come le comunità energetiche: "Sarebbe più indicato -concludono - creare comunità energetiche a misura di territorio, anziché tentare di allacciarsi a simili ecomostri".

Nicola Ciuffoletti