Come prevenire l’ictus. Quando pochi minuti possono valere la vita

Porte aperte per il convegno "Ictus, pochi minuti valgono una vita", che si svolge oggi, a partire dalle 10, nella Sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto. È una delle tappe del tour informativo, voluto dalla Fondazione Confcommercio Toscana Onlus per promuovere la conoscenza di questa malattia silenziosa, che negli ultimi anni ha toccato varie città toscane, come Firenze, Lucca e Livorno. Un’iniziativa ideata, appunto, dalla Fondazione Confcommercio Toscana Onlus con il patrocinio di Regione Toscana e Provincia di Grosseto e la collaborazione di Asl Toscana sud est, Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale ALICe Toscana, Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, sezione toscana di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) e Comitato regionale della Croce Rossa.

"La prevenzione parte da uno stile corretto di vita, ma non basta – spiega il presidente della Fondazione Confcommercio Toscana Onlus, Antonio Fanucchi –. Spesso questa patologia compare all’improvviso e in pochi minuti può causare danni fisici e neurologici permanenti, quando non addirittura la morte. Per questo è importante saperla riconoscerla fin dai primi sintomi, così da attivare subito i soccorsi ed evitare le conseguenze peggiori a chi ne è colpito. Una smorfia nel viso o discorsi confusi sono alcuni dei segnali che fanno scattare l’allarme: durante il convegno parleremo di questo, ma anche di come la sanità pubblica si è attrezzata per assistere i pazienti anche dopo le dimissioni".

"Nonostante l’estensione del territorio dell’Asl Toscana Sud Est – ricorda Massimo Forti, direttore della Rete ospedaliera dell’azienda sanitaria – l’impegno costante e la dedizione dei professionisti della rete tempo-dipendente garantiscono ottime performance per il trattamento e la cura dell’ictus cerebrale sul nostro territorio". Il dibattito, moderato dal giornalista Giancarlo Capecchi, metterà a confronto istituzioni, ricercatori e medici come Giovanni Orlandi, responsabile clinico della Rete Ictus Toscana, Roberto Marconi, direttore Uoc Neurologia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, Mauro Breggia, direttore dei Pronto Soccorso di tutta l’Asl Toscana Sud Est, e Giuseppe Panzardi direttore del 118 Siena-Grosseto. In apertura dei lavori, insieme al presidente Antonio Fanucchi interverranno l’assessore regionale alla salute Simone Bezzini, il presidente della Provincia Francesco Limatola, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente di Confcommercio Grosseto Giulio Gennari.