Come nasce la passione per recitare

Abbiamo intervistato i formatori Andrea Lanzini, Chiara Migliorini e Lorenzo Scribani su cosa significa fare l’attore e come sia nata questa passione in loro.

Quando è iniziata la passione per il teatro?

Andrea: "Inizia tanti anni fa quando i miei genitori insieme ad un gruppo di altre persone si trovavano nel teatro di Cinigiano per fare degli spettacoli. Un giorno mentre rappresentavano la storia di Caino e Abele, per la prima volta venni travolto da una serie di sentimenti, suscitati dal sentire parole, che avevo sempre visto stampate, prendere vita grazie alla voce. Ebbi un’epifania. Mi colpì il fatto che dalla parola scritta si potesse tirare fuori la verità e il sentimento. Il teatro mi ha sempre corteggiato, non mi ha mai lasciato".

Che ruolo ha il teatro nella tua vita?

Chiara: "Ho iniziato a insegnare teatro a 22 anni. Il teatro è tutto per me nonostante non sia considerata vera arte".

Ti piace insegnare ai ragazzi o agli adulti?

Lorenzo: "Insegnare ai ragazzi è gratificante, perché significa giocare tra genuinità e partecipazione vera, in una parola con le emozioni".