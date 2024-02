Come imparare a mangiar sano

L’agricoltura entra in gioco nelle scuole della maremma per educare gli studenti a mangiare sano, a leggere l’etichetta alimentare, a conoscere i prodotti e le filiere di un territorio a straordinaria vocazione agricola ma anche a rispettare l’ambiente. E’ partito dalla scuola dell’infanzia del piccolo comune di Castell’Azzara, con una lezione sulla filiera del grano la nuova edizione del progetto didattico "Curiosi per Natura promosso da Donne Impresa Coldiretti, Coldiretti Grosseto e Campagna Amica in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione che coinvolgerà,900 scolari e 45 classi. Ad darsi il cambio in aula sono gli agricoltori che porteranno tra i banchi la loro esperienza, le storie e ai loro prodotti così come ha fatto Anna Maria Gabbricci, imprenditrice agrituristica (Podere San Jacopo), vice presidente di Coldiretti e membro del coordinamento di Donne Impresa Coldiretti.