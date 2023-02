Coltellate nella notte, 14enne rimane in cella

Rimarrà nel carcere minorile di Firenze ancora per qualche giorno il ragazzino di 14 anni che la sera di giovedì ha colpito il nuovo compagno di sua mamma, un carabiniere di 56 anni, con diversi fendenti al torace. Il pubblico ministero Giuseppina Mione ha infatti deciso che il ragazzino dovrà rimanere ancora in cella con l’accusa di tentato omicidio in attesa dell’interrogatorio di garanzia che si svolgerà probabilmente all’inizio della prossima settimana. Una storia che pare abbia poche cose da chiarire per quanto riguarda la dinamica e molte – invece – dal punto di vista delle motivazioni che l’hanno causata. Tutto succede intorno alle 20 di giovedì. Il ragazzo, alla guida di un motorino, raggiunge l’agriturismo a Roselle dove si trovavano la madre (separata dal padre) e il suo nuovo compagno. Il quattordicenne ha chiamato l’uomo e gli ha chiesto di uscire, dicendo che voleva parlargli. La donna si è invece allontanata. I due hanno parlato brevemente, poi gli animi si sono accesi e il ragazzino – che indossava ancora il caso – prima ha colpito con una testata l’uomo, poi lo ha colpito anche al volto e, infine, lo ha ferito al torace con diversi fendenti. Una lama per fortuna non lunghissima, in grado comunque di perforargli entrambi i polmoni e farlo ricoverare in prognosi riservata. Il militare è sempre ricoverato al Misericordia ma non è in pericolo di vita. L’uomo, all’arrivo del personale medico, era comunque cosciente. Il quattordicenne, nel frattempo era stato bloccato da due persone ospiti dell’agriturismo che hanno sentito le urla del ferito. Sono immediatamente arrivati i carabinieri che hanno bloccato l’adolescente che in forte stato di agitazione. Pare comunque che alla base della lite sfociata nell’aggressione a coltellate, ci sarebbe il cattivo rapporto che il ragazzino aveva con il nuovo compagno della madre, colpevole secondo lui di essere la causa della separazione dei genitori.