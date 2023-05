Coltellate in strada Si aggrava l’uomo colpito da due fendenti

Si sono improvvisamente aggravate nella notte le condizioni del pakistano di 50 anni colpito da due coltellate, una all’addome e l’altra alla schiena fuori dal centro di Roccastrada. L’uomo, che è stato operato nella notte tra martedì e mercoledì, ha visto peggiorare le sue condizioni dopo l’intervento. Non è comunque in pericolo di vita ma la degenza potrebbe essere più lunga del previsto. I carabinieri, che stanno indagando sulla vicenda, non hanno dunque potuto ascoltare la sua versione dei fatti. Da quello che è stato ricostruito pare che l’uomo sia stato aggredito dopo una breve colluttazione. Sono stati i sanitari che stavano guidando l’ambulanza di Sassofortino, che si trovavano a Roccastrada per il trasporto al Misericordia di una paziente anziana, ad accorgersi che c’era qualcosa che non andava. Chi guidava il mezzo di soccorso, appena lasciato il paese, ha visto un gruppo di persone ferme al lato della strada e un uomo ferito, in un lago di sangue e ha deciso di fermarsi. Sono stati loro a salvargli la vita perchè l’uomo stava perdendo molto sangue. Fermata l’emorragia dell’uomo, i sanitari hanno allertato il "118" ed è stato trasferito al Misericordia dove nella notte è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Rimane dunque in prognosi riservata. Due le ferite provocate da un’arma da taglio: quella che preoccupa di più ha causato la perforazione dello stomaco. I primi accertamenti sono stati svolti dai carabinieri della Stazione di Roccastrada che hanno fatto un sopralluogo in via Nazionale, la strada dove è stato trovato e soccorso l’uomo, con l’intento di trovare elementi utili per la ricostruzione del fatto.

Resta il fatto che un indirizzo preciso alle indagini potrà darlo soltanto ciò che riferirà la persona ferita ma prima di poter essere ascoltata i carabinieri dovranno attendere un netto miglioramento delle sue condizioni di salute. Allo stato attuale, infatti, l’uomo non sarebbe proprio in grado di sostenere un colloquio così impegnativo.

Qualche elemento potrebbe però arrivare anche da quanto riferito dalle persone che i carabinieri hanno trovato nel luogo dell’aggressione (anche loro stranieri).

Non è da escludere – ma siamo soltanto sul piano delle pure ipotesi – che possa trattarsi di un litigio poi degenerato.