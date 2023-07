Coltellate alla ex, l’uomo è in carcere dopo la lite in piazza

Sorano (Grosseto), 1 luglio 2023 – Aveva provato a ricucire la sua storia d’amore. Ma la ex compagna non ne voleva sapere. Lui, invece, voleva chiarire i motivi della separazione: ma la discussione è degenerata e i due hanno iniziato a litigare proprio nella piazza centrale di Sovana. Finché lui non ha tirato fuori un coltello e l’ha ferita alla pancia e alla schiena. L’uomo però è stato arrestato dopo qualche ora. Era a casa del fratello dove aveva provato a nascondersi, ma i carabinieri lo hanno scovato anche grazie alle segnalazioni degli abitanti che erano stati attirati dalle urla della donna ferita dopo il raptus dell’ex compagno. Difeso dall’avvocato Putignano, ieri mattina nel carcere di via Saffi a Grosseto, si è celebrata l’udienza di convalida del fermo. Di fronte al giudice per le indagini preliminari Sergio Compagnucci, l’uomo ha scelto di non rispondere alle domande del giudice che gli chiedeva cosa avesse potuto scatenare una violenza così pericolosa. Il sostituto procuratore Federico Falco che si occupa di coordinare le indagini insieme ai carabinieri, ha chiesto che venga lasciato in carcere. L’avvocato difensore ha chiesto invece i domiciliari. Il giudice si riservato la decisione: l’uomo è accusato di lesioni aggravate. La donna era sta ferita in maniera abbastanza grave: la lama l’ha ferita all’addome e alle braccia con ferite guaribili in 45 giorni. I primi ad intervenire dopo l’aggressione sono stati il titolare di un ristorante e il cameriere: si sono messi di mezzo per cercare di placare l’uomo che sarebbe stato colpito anche da una sassata lanciata da un altro passante che stava cercando di farlo allontanare dalla donna che era in terra e stava urlando. Sul posto è fortunatamente arrivata l’ambulanza del 118 che ha soccorso la donna e l’ha accompagnata all’ospedale Misericordia dove si trova ancora ricoverata in osservazione. Profondo lo sconcerto in paese: molti hanno infatti commentato l’accaduto sui social visto che la donna era molto conosciuta. Il giudice si è riservato la decisione che dovrebbe essere presa nella giornata di oggi.