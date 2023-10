Coltellate a Grosseto: "Voleva ucciderlo". Perizia conferma: Tentato omicidio

Due coltellate all’addome. Inferte per uccidere. Lo ha scritto il medico legale nella perizia richiesta dal giudice Mezzaluna (nella foto) nei confronti di un pachistano di 26 anni, accusato di tentato omicidio nei confronti di un connazionale di 50 anni, che il 2 maggio scorso fu ferito al termine di una lite. Avevano discusso perchè il 50enne aveva offeso la madre del ragazzo. E lui, dopo averlo colpito al volto con un pugno, lo aveva ferito gravemente con un coltello da cucina e poi, quando quest’ultimo era fuggito in strada, lo aveva inseguito e ferito anche all’addome. Il 50enne era stato trovato in via Nazionale a Roccastrada da un’ambulanza che stava passando lì per caso e fu salvato. Qualche giorno dopo si presentò ai carabinieri per confessare. Il giudice, per accertare che il 26enne, abbia davvero cercato di uccidere, ha disposto una perizia eseguita da Valentina Bugelli. E dalla sua relazione è emerso che le due coltellate avrebbero potuto uccidere.