Colpo al discount di Porto Santo Stefano: bottino da cinquanta euro

Si intrufola nella notte nel discount di via Roma, a P.S. Stefano, e porta via una cinquantina di euro. Le telecamere del negozio di Andrea Gabrielli hanno inquadrato il responsabile che, stando anche al racconto di altri commercianti del paese, potrebbe aver commesso altri furti. Sono infatti otto i furti commessi nel giro di poche settimane a Porto S.Stefano,, ma in tutti il ladro è riuscito a portare via solo pochi spiccioli. Quando Gabrielli si è recato al Discount di via Roma ha trovato l’amara sorpresa. Nonostante i pochi soldi rubati, infatti, molti di più ne sono stati necessari per riparare le porte d’ingresso nel negozio, con i costi che ammontano a qualche centinaio di euro. "Il ladro ha provato ad aprire una porta e non ci è riuscito, nonostante l’abbia completamente distrutta – racconta il gestore –. Nell’altro ingresso c’è riuscito col piede di porco. Ha preso il cassetto degli spicci e ha buttato a terra il monitor, poi se n’è andato. Ma è stato ripreso dalle telecamere".