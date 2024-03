Colpisce l’arbitro, un anno a Francesco Banini

"Dopo essere stato ripreso dall’arbitro per un fallo precedentemente commesso, ha deliberatamente caricato e colpito quest’ultimo con una spallata facendolo cadere a terra. L’arbitro a seguito di tale caduta fortunatamente non riportava conseguenze fisiche". E’ questa la motivazione che il Giudice sportivo Gregorio Stanizzi ha scritto nella pesante squalifica, un anno, comminata a Francesco Banini, il giocatore del Follonica hockey che a Monza, è stato espulso. Il giudice ha applicato l’articolo 15, comma 2 del codice di giustizia sportiva, ovvero quello riferito ad aggressioni e atti di violenza. Secondo il regolamento infatti "chiunque aggredisca o tenti di aggredire un Ufficiale di Gara è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno".

Una mazzata incredibile per il Follonica che perde per dodici mesi, in attesa del ricorso, il suo giocatore con maggior talento. "Esprimiamo stupore rilevando che palesemente si è trattato di un contatto fortuito e senza nessun volontà atta ad offendere nei confronti del direttore di gara che probabilmente avrà percepito qualcosa di diverso – ha detto il presidente del Follonica Franco Ciullini –. La società presenterà ricorso e proseguirà l’iter di tutela del buon nome del giocatore e della stessa nelle opportune sedi".