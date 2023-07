"Colonie feline abbandonate. Il Comune non ci ha mai risposto"

"La colonia felina Le Dune sul viale Italia, abbandonata dal Comune e i gatti ospiti, che per più di 20 anni sono stati curati e custoditi da chi all’improvviso è venuto a mancare, ma che ero sono dimenticati dall’Amministrazione, unica responsabile della loro sopravvivenza". A parlare così è Mara Righetti. " Non possiamo – prosegue – restare in silenzio dinanzi a certi fatti che riguardano il rispetto civile e sociale, sia dei cittadini che degli animali. E’ da tempo ormai che ci occupiamo dei diritti degli animali, denunciando il vuoto amministrativo e la totale indifferenza di questa nuova amministrazione Benini, che da quando è alla guida e responsabilità civile, morale e sociale della città, non ha ma risposto alle nostre richieste d’aiuto. Le colonie feline comunali e i gatti, sono tutt’ora custoditi e curati solo dalle poche volontarie rimaste e stanno soffrendo di molte criticità e a rischio di nuovi abbandoni se qualcuna di noi, come è successo alla colonia Le Dune venisse a mancare". Poi Mara Righetti conclude. "Non possiamo restare in silenzio di fronte a tanta noncuranza da parte dei veri padroni e responsabili della vita e della morte dei mici, per poi vederli di nuovo ospiti della strada, del precariato e del fatale randagismo per colpa di una cultura che manca di umanità e compassione per i più deboli fra i deboli".