Argentario, colf e badanti non pagano le tasse: i controlli della Finanza

Guardia di Finanza

Argentario (Grosseto), 17 febbraio 2023 – Sono complessivamente 13 i lavoratori domestici impiegati nelle ville dell’Argentario che sono stati controllati nell’ultimo anno dai militari della Tenenza di Porto Santo Stefano della Guardia di Finanza. Ammonta a 600mila euro la base imponibile complessivamente non dichiarata, segnalata dalle Fiamme Gialle agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione.

“Non sapevo che ci fossero da pagare tasse…”. E’ questa la frase ricorrente che i Finanzieri si sono sentiti rispondere dalle colf e badanti sottoposti a controllo, che sempre più numerosi lavorano presso le famiglie che soggiornano nelle prestigiose ville dell’Argentario, peraltro in alcuni casi con buone retribuzioni e qualche beneficio, come la possibilità di alloggiare stabilmente in immobili anche di pregio.

Seppur regolarmente assunti e con contributi previdenziali e assistenziali versati, tali lavoratori hanno disatteso l’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale annuale, omettendo quindi di comunicare all’amministrazione finanziaria i propri redditi. Per l’Agenzia delle Entrate tali soggetti risultavano pertanto privi di qualsiasi introito da sottoporre a tassazione.