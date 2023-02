Coldiretti, ancora allarme "La siccità è un problema"

Dai peschi in fiore come in primavera alla portata in calo dell’Ombrone che torna a preoccupare e dell’Albegna che si trova in una condizione di siccità già severa. E’ febbraio ma già si torna a parlare di siccità. Le precipitazioni sono scarsissime. In molti territori non piove da più di un mese, nella zona di Orbetello da 38 secondo le rilevazioni del sistema idrogeologico della regione Toscana, e gli agricoltori che invocano un po’ di pioggia per salvare le semine autunno vernine sono stretti nella morsa del rischio siccità e del rischio gelate. A lanciare l’allarme è Coldiretti Grosseto che spera ora nell’arrivo dell’annunciata perturbazione con pioggia e neve che sono importanti per aiutare i cereali in campo e consentire le lavorazioni dei terreni per preparare le semine primaverili in una situazione in cui si registra un deficit idrico del 30%. Per effetto dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi nel 2022 il 10% dei raccolti è andato perso con la sola siccità che costata alla sola agricoltura maremmana 100 milioni di euro. "Le preoccupazioni principali provengono dal settore cerealicolo – spiega Fabrizio Filippi, delegato confederale di Coldiretti Grosseto –. Le piogge di novembre e dicembre avevano ritardato le lavorazioni in campo e la messa a dimora delle semine autunno vernine che sono slittate a gennaio e febbraio. Nel momento in cui avrebbero avuto bisogno di acqua non piove. Il rischio è che le semine di frumento duro, frumento tenero, orzo, farro non germoglino perché imprigionati sotto il terreno indurito o che soffrano compromettendo il prossimo raccolto. E per la Maremma, considerato il granaio della regione, sarebbe un disastro. C’è molta preoccupazione anche per i raccolti di fienagione considerando il grande numero di allevamenti ed i prezzi ancora molto elevati delle materie prime. Ad oggi, nello scenario attuale, le probabilità di ritrovare ad affrontare un’altra stagione in piena emergenza siccità sono molto elevate. Ecco perché è necessario accelerare sul piano invasi". Coldiretti punta sulle nuove tecnologie per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici promuovendo l’uso razionale dell’acqua, sviluppando sistemi di irrigazione a basso impatto e colture meno idro-esigenti. "La nostra agricoltura resta competitiva se investe sulle nuove tecnologie. E’ una forte spinta anche alla nascita di nuove imprese giovanili – conclude il direttore Milena Sanna–. La disponibilità di acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi agricoli senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio, la produzione di cibo e la competitività dell’intero settore alimentare".