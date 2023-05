"Colazione a Pechino" Ecco l’ultimo volume di Siegmund Ginzberg

Oggi guardiamo con un nuovo interesse alla Cina, non solo per lo status di grande potenza che ha raggiunto, ma anche per il suo possibile ruolo di mediatore nel teatro di guerra dell’Ucraina. Eppure resta sempre un mistero, un mondo di cui gli stessi cinesi non hanno mai voluto rivelare i segreti. Esce al momento giusto questo particolare libro del giornalista Siegmund Ginzberg, che partendo dalla sua esperienza di corrispondente de l’Unità a Pechino per sette anni, ci restituisce un percorso narrativo tra memoir personale e analisi storica, unendo ironia e rigore. Il libro "Colazione a Pechino, Sogni e incubi di un impero senza tempo", edizioni Feltrinelli, verrà presentato oggi alla biblioteca del Libro di Montemerano alle 18. Dialogherà con l’autore Eric Panés. Un libro pensato a lungo, anche grazie ad altri viaggi che lo hanno riportato in Cina, e proposto oggi con il filo conduttore del rapporto dei cinesi con il cibo. Nella lingua cinese il nostro saluto "ciao" si scrive con ideogrammi che significano "hai mangiato?". "Buongoverno – dice Ginzberg –è un regime che dia al popolo la possibilità di mangiare almeno tre volte al giorno".