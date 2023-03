"Codice appalti, avanti così Target raggiunto per il Pnrr"

"Il Codice Appalti approvato dal Governo è uno dei target raggiunti dal nostro Paese rispetto alle scadenze del Pnrr". Lo ha detto Fabio Carruale, segretario generale Filca Cisl Grosseto. "E’ uno strumento – continua – pienamente operativo che non necessiterà, a differenza del precedente, di una serie di atti di normazione secondaria che spesso sono rimasti inattuati o hanno ricevuto continue modifiche, rallentando di fatto gli interventi. In questo senso un quadro normativo di riferimento chiaro e preciso contribuisce a rendere il sistema certo e stabile". C’è però da riflettere sulla piena efficacia del testo e sulla sua effettiva portata innovativa. "Crediamo anche che per la reale riforma del sistema dei contratti pubblici – continua – occorra un’adeguata formazione per gli operatori, una selettiva riqualificazione delle stazioni appaltanti, l’effettiva attuazione della digitalizzazione e una piena interoperabilità delle banche dati pubbliche. Sicuramente la previsione obbligatoria dell’applicazione del contratto nazionale maggiormente rappresentativo a tutta la filiera, compreso il subappalto, è un aspetto di attenzione fondamentale al mondo del lavoro, da valutare in modo positivo".

Sul subappalto a cascata, previsto dalla normativa comunitaria e oggetto di diverse procedure di infrazione, ricordiamo che è limitato alla non prevalenza dell’opera. A partire dalle norme regolamentari e dagli eventuali correttivi sarebbe opportuno estendere le regole del subappalto anche alle subforniture e alla subcontrattazione, dove riscontriamo irregolarità e violazioni contrattuali.