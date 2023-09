Cobas, lettera ai dirigenti "La continuità non c’è"

Lettera "aperta" ai dirigenti scolastici. L’ha scritta il sindacato Cobas in vista dell’inizio della scuola. "Chi non vive la problematica non avrà difficoltà a capire che, ad esempio, per un docente che risiede a Grosseto non è indifferente insegnare a Manciano, Sorano o Pitigliano, che fanno parte della stessa scuola – inizia la lettera del sindacato –. L’importanza del problema è maggiormente comprensibile se si considera che l’età media dei docenti italiani è di 51 anni (un record rispetto agli standard europei) e che i precari hanno, mediamente, oltre 40 anni ed hanno famiglia. Nell’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, in genere, vengono confermati i docenti che hanno seguito la classe negli anni precedenti, ma non mancano casi in cui il principio della continuità non viene seguito". La lettera prosegue: "Ci sono criticità che emergono. Il Testo Unico della scuola prevede che sia il Consiglio d’Istituto a stabilire i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti. Mentre il collegio dei docenti, da parte sua, "formula proposte" per l’assegnazione alle classi dei docenti. Il dirigente scolastico e gli organi collegiali nonostante la chiarezza della norma che dice a chiare lettere che i poteri del Dirigente Scolastico devono essere esercitati "nel rispetto delle competenze degli organi collegiali" che stabilisce che al personale direttivo procede "alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti sulla base dei criteri". Ma i criteri sono vincolanti? In particolare, molti chiedono di chiarire se il dirigente scolastico sia tenuto a seguire i criteri stabiliti dagli organi collegiali o li possa considerare quali meri "pareri", di cui tenere conto, ma privi del carattere della vincolatività. "Con le parole della Corte – chiudono i Cobas – si ricorda ai dirigenti scolastici che la competenza nell’assegnazione alle classi non deve essere considerata un atto discrezionale, ma deve essere esercitata nel rigoroso rispetto delle competenze degli organi collegiali, nonché delle norme procedurali contenute nel Testo Unico della scuola".