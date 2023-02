Cna: "Attestazione Soa Fate slittare l’entrata in vigore dell’obbligo"

Far slittare di un anno l’entrata in vigore dell’obbligo di attestazione Soa per i lavori che beneficiano di bonus edilizi. Questo uno degli emendamenti proposti da Cna al decreto legge "Milleproroghe", poiché sul totale delle imprese della filiera, solo il 2% potrebbe operare con l’entrata a regime delle nuove regole. Con il nuovo assetto, infatti, verrebbe garantito un indebito vantaggio competitivo a un ristrettissimo numero di imprese (circa 23mila, di cui solo 17mila per le categorie interessate), già oggi in possesso della qualificazione Soa, con grave pregiudizio per le quasi 500mila imprese del mercato delle costruzioni. "Se si manterrà questo requisito – prosegue Cna – si ridurrà drasticamente il numero delle imprese che potranno eseguire gli interventi, osteggiando, così, gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio e precludendo la crescita economica del Paese, oltre a causare l’ennesima crescita dei prezzi. Di contro, solo accogliendo le nostre richieste – conclude la Cna – si potrà salvare il sistema dei bonus, che del resto ha permesso, negli ultimi anni, di migliorare l’aspetto e soprattutto la sicurezza di tanti centri urbani, in un’ottica più sostenibile e attenta all’ambiente".