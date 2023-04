Clown e impegno Un laboratorio per "Nasi Rossi"

L’associazione culturale Melquiades Aps di Montelaterone ha aperto le iscrizioni per il laboratorio intensivo sul clown che si svolgerà sabato 22 e domenica 23 aprile. Il laboratorio completa il percorso di formazione clown di primo e secondo livello iniziato nello scorso mese di novembre e che si è concluso a marzo (organizzato grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze nell’ambito del progetto "Nasi Rossi Dappertutto").

"Per gli allievi dei primi due laboratori la partecipazione è a titolo gratuito –dicono gli organizzatori –, mentre per gli esterni (massimo 6 posti disponibili) è prevista una quota di partecipazione di 80 euro a persona (comprensivi di due pranzi e una cena, e la quota assicurativa) Avranno la precedenza gli allievi che abbiano già una formazione clown di base (anche con altri docenti). In conclusione del laboratorio è prevista un’incursione Clown aperta al pubblico".

"A seguire e per l’anno in corso – spiegano ancora gli organizzatori – è in programma, con i partecipanti, la creazione di un gruppo di Pronto intervento clown su base volontaria, che possa operare in ambiti del sociale concordati oppure organizzati dall’associazione. Questa estensione del progetto necessita di ulteriore finanziamento ed è in cerca di sponsorizzazioni. Eventuali interessati (sia alla partecipazione che al sostegno economico del progetto) possono mettersi in contatto con l’associazione. In caso di interesse, è possibile avviare un ulteriore corso per la formazione di base".

Chi desiderasse alloggiare in loco, si può rivolgere all’ostello di Montelaterone gestito dalla cooperativa di comunità "il Borgo" (per informazioni è possibile telefonare al 347 0789567). I docenti del corso sono Angelika Georg e Joerg Fischer del Teatro Schabernack. Le attività si svolgeranno nello spazio culturale Ala Sinistra.

Per maggiori informazioni sulle attività del laboratorio è possibile telefonare al 333 5397672 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]

Il progetto "Nasi Rossi Dappertutto" è ideato e gestito dall’associazione culturale Melquiades con il contributo di Fondazione CrR di Firenze.