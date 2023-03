"Clifden", l’Irlanda nel nuovo romanzo di Carlo Vellutini

Uno spaccato di vita maremmana, nella cornice di una birreria irlandese. E’ stato pubblicato ‘Clifden, l’Irlanda e la Maremma in un pub’, edito da Heimat, l’ultimo romanzo del giornalista e scrittore Carlo Vellutini, che va a completare la trilogia dei libri, composta da ‘Reti di Smeraldo’ e da ‘Generazioni, viaggio attraverso la Maremma’, che hanno per sfondo il nostro territorio. Questa volta l’autore torna sull’asse che collega la provincia di Grosseto alla regione irlandese del Connemara. Se ‘Reti di Smeraldo’ è ambientato principalmente sull’Isola, questa volta a fare da scenografia è un locale situato in un paese del grossetano, lontano dai luoghi turistici e dove Giulio, il proprietario del pub, ha deciso di ricreare lo spirito che aveva conosciuto lavorando per cinque anni in riva all’Oceano Atlantico, proprio a Clifden, la località che darà il nome alla birreria. Uno spirito segnato dal ritmo della vita che rallenta e simboleggiato dalla ‘pinta’ di birra scura. Un approccio per uscire dalla frenesia che la società moderna troppo spesso porta con sé.