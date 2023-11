Claudio Gesi sul tetto d’Italia nelle ’classiche’

Claudio Gesi, pilota del Motoclub Follonica, al Misano World Circuit "Marco Simoncelli" ha vinto il campionato italiano nella classe "Two Strokes" all’interno del Civ Classic organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana. Il Civ Classic si è svolto su 6 gare. Claudio Gesi nelle sei gare del campionato è salito cinque volte sul podio di cui una al primo posto a Vallelunga in gara 2 in sella ad una Aprilia RS 250 dell 1996 nella classe Two Strokes, riservata alle moto col motore due tempi costruite dal 1984 al 1999. Il campionato che prevede 19 iscritti ed alcune wild card è stato combattuto fino alla penultima gara di Magione dove Claudio Gesi è riuscito a guadagnare 9 punti di vantaggio sul secondo. Una lotta costante, sempre nelle prime posizioni ha consentito a Gesi di portare a casa la medaglia d’oro nelle moto "Classiche".